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Kahramanmaraş’ta minik şehit kayla adına kütüphane kuruldu!

Kahramanmaraş'ta deprem şehidi Kayla Susaçan adına bir kütüphane kuruldu. Polis memuru Ahmet Susaçan, eşi Nesrin ve 2 kızları depremde enkaz altında kaldılar. Kurtarma ekipleri çalışmaları sonucunda polis baba ve annesi yaralı olarak enkaz altından çıkarılırken, maalesef küçük kızları Kayla Susaçan kurtarılamayarak şehit düştü.

Kahramanmaraş’ta minik şehit kayla adına kütüphane kuruldu!

Kahramanmaraş’ta minik şehit kayla adına kütüphane kuruldu!

Kahramanmaraş'ta deprem şehidi Kayla Susaçan adına bir kütüphane kuruldu. Polis memuru Ahmet Susaçan, eşi Nesrin ve 2 kızları depremde enkaz altında kaldılar. Kurtarma ekipleri çalışmaları sonucunda polis baba ve annesi yaralı olarak enkaz altından çıkarılırken, maalesef küçük kızları Kayla Susaçan kurtarılamayarak şehit düştü.

17 Ocak 2024 Çarşamba 15:39

Kayla Susaçan 2013 yılında İstanbul Maltepe'de doğdu. Okumayı, kitapları ve okulu çok seven Kayla, 6 Şubat Depremlerinde şehit oldu. Adliye personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında aileyi unutmadı ve 10 yaşındaki deprem şehidi Kayla Susaçan’ın isminin Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Akaçakoyunlu Ortaokulunda yaşatılmasına karar verdi. Milli Eğitim ve Savcılık tarafından yürütülen proje tamamlanarak hayata geçirildi ve Kayla adına kütüphane açıldı.

Kütüphanenin açılışına Tarım ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokolün yanı sıra, öğretmenler ve adliye personeli katıldı. Proje koordinatörü Naile Alevci, "Deprem şehidi Kayla kızımız adına bugün kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Bu bizim Adliye sorumluk projesi kapsamında açtığımız 17. Kütüphanemiz. İnşallah faydalı olur. Kütüphanemiz, yardımcı kaynak kitaplarından büyükler, çocuklar için aynı zamanda zeka oyunları ve oyuncaklar içeriyor. Kütüphanemize giren çocuklar her şeyden faydalanabilecekler. Yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şehit ailemize bir nefes olur" dedi.

Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr Vahit Kirişçi, "Bu tür projeleri de hayata geçiren arkadaşlar da ifade ettiler, gerçekten ben de yürekten tebrik ediyorum. Veren el alan elden her zaman için hayırlıdır. İnancımıza göre üç farklı insan grubu vardır ki, bunlar ebedi aleme irtihal etmiş olsalar da amel defterleri açıktır diyoruz. İrfan ilim sahibi insanlar, hayırlı evlat yetiştirenler ama umuma hizmet edecek hayır hasenat kurumları. Burada Susaçan ailesine yürekten teşekkür ediyoruz. Kayla yavrumuza, rabbimizin katındadır inşallah, deprem şehitleridir. Geride kalanlarına sabırlar niyaz ediyoruz. Bu açacağımız kütüphanenin de bu okulda Akçakale okulunda okuyan evlatlarımıza, güzel istikbal, güzel bir gelecek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Minik şehit Kayla Adına Kütüphane Kuruldu!
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