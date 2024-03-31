Kahramanmaraş’ta oy verme işlemi bitti!

Sabah 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başlamıştı.

Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamladı.

Diğer illerde oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek.