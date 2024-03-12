Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da tiyatro gösterisinden konsere, söyleşiden musiki dinletisine çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak. Ramazan ayı etkinlikleri, 14 Mart Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tasavvuf musiki dinletisiyle başlayacak. Saat 20.45’te başlayacak dinletide, tasavvufi eserler katılımcılar için seslendirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek tasavvuf musiki dinletisine tüm vatandaşların davetli olduğu ve Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/03/06/ramazan-ayi-etkinlik-takvimiinternet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.