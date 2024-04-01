Kahramanmaraş’ta şaşırtan sonuç! İşte seçimin kazananları!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fırat Görgel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fırat Görgel 243 bin, Yeniden Refah adayı Muhammed Aydoğar 193 bin oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 98 )

GÖRGEL'İN ÖZ GEÇMİŞİ

İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Görgel, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasete giren Görgel, siyasi hayatı boyunca gençlik kolları il başkanlığı, ilçe ve il başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

7 Kasım 2020'den bu yana AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini sürdüren Görgel, evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş’ta Onikişubat, Afşin ve Andırın olmak üzere sadece 3 ilçeyi kazandı.

3 İLÇE YENİDEN REFAH, 4 İLÇE CHP VE 1 İLÇE İYİ PARTİ DEDİ

İlk defa yerel seçimlere katılan Yeniden Refah Partisi, şehrin merkez ilçesi Dulkadiroğlu başta olmak üzere Göksun ve Türkoğlu ilçelerini, sadece Nurhak Belediye Başkanlığını elinde bulunduran CHP; Elbistan, Ekinözü ve Pazarcık ilçelerini kazandı.

İYİ Parti ise Çağlayancerit ilçesinde bayrağını dikti.

CHP, KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE 47 YIL SONRA SEÇİMİ KAZANDI

Sandıkların sayımına başlanmasından birkaç saat sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Pazarcık ilçelerinde seçimi kazandıklarını açıklamıştı.

Sandıkların neredeyse tamamının açıldığı Elbistan’da CHP’nin adayı Erkan Gürbüz yüzde 37 ile önde.

Seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen Milletvekili Öztunç, "Kazanan Elbistan oldu, Elbistan için artık durmadan çalışacağız. Elbistan'ımıza hizmetkar olacağız" dedi.

Kalabalığa seslenen Gürbüz, “Şunu herkes bilsin ki Elbistan emin ellerdedir. Başarımızın tek sebebi Elbistan halkının bize inanması ve güvenmesi. Bizlerde bu güveni boşa çıkartmayacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti’nin adayı Murat Mercan ise yüzde 34 oy aldı.