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Kahramanmaraş’ta seçim günü toplu taşıma ücretsiz oldu!

Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Pazar günü belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta seçim günü toplu taşıma ücretsiz oldu!

Kahramanmaraş’ta seçim günü toplu taşıma ücretsiz oldu!

Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Pazar günü belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu.

30 Mart 2024 Cumartesi 15:27

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşın yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Pazar günü yoğunluk nedeniyle trafikte aksamaların yaşanmaması için belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini duyurdu. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun ilçeleri ile Ayvalı’da da geçerli olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin gün boyu devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Seçim Günü Toplu Taşıma ücretsiz Oldu!
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