Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklarda temizlik ve peyzaj uygulamaları gerçekleştirdi. Mezarlıklarda oluşturulan ikram ve danışma noktaları da bayram sürecinde vatandaşlara hizmet verecek.

Kahramanmaraş’ta şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazırlandı

Kahramanmaraş’ta şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklarda temizlik ve peyzaj uygulamaları gerçekleştirdi. Mezarlıklarda oluşturulan ikram ve danışma noktaları da bayram sürecinde vatandaşlara hizmet verecek.

15 Haziran 2024 Cumartesi 09:49

Alt ve üstyapısıyla yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına da devam ediyor. Bayram boyunca şehir merkezi, Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek olan ve Kapıçam Şehir Mezarlığı’na seferler düzenleyecek Büyükşehir Belediyesi, şehitlik ve mezarlıkları da bayrama hazırladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce şehitlik ve mezarlıklarda defin alanları temizlenirken, çevredeki evsel ve ambalaj atıkları da toplanarak bertaraf edildi. Peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirildiği mezarlıklarda ikram ve danışma noktaları oluşturuldu. Ekipler, ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyarete gelen vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için mezarlıklarda teyakkuz halinde olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha temiz ve hijyenik bir ortamda eda edebilmeleri için ekiplerin gece gündüz sahada olacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta şehitlik Ve Mezarlıklar Bayrama Hazırlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel, Büyükşehir personelleriyle bayramlaştı
Başkan Görgel, Büyükşehir personelleriyle bayramlaştı
Kahramanmaraş’ta bayram öncesi ulu çınarlar unutulmadı!
Kahramanmaraş’ta bayram öncesi ulu çınarlar unutulmadı!
Daha Hijyenik Ortamda Kurbanlık Alışverişi İçin Büyükşehir Sahada
Daha Hijyenik Ortamda Kurbanlık Alışverişi İçin Büyükşehir Sahada
Başkan Görgel: "Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmek için tüm ekiplerimiz hazır"
Başkan Görgel: "Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmek için tüm ekiplerimiz hazır"
Kahramanmaraş’ta Kapıçam’a ücretsiz seferler başlıyor!
Kahramanmaraş’ta Kapıçam’a ücretsiz seferler başlıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber