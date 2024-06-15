Kahramanmaraş’ta şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazırlandı

Alt ve üstyapısıyla yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına da devam ediyor. Bayram boyunca şehir merkezi, Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek olan ve Kapıçam Şehir Mezarlığı’na seferler düzenleyecek Büyükşehir Belediyesi, şehitlik ve mezarlıkları da bayrama hazırladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce şehitlik ve mezarlıklarda defin alanları temizlenirken, çevredeki evsel ve ambalaj atıkları da toplanarak bertaraf edildi. Peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirildiği mezarlıklarda ikram ve danışma noktaları oluşturuldu. Ekipler, ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyarete gelen vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için mezarlıklarda teyakkuz halinde olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha temiz ve hijyenik bir ortamda eda edebilmeleri için ekiplerin gece gündüz sahada olacağı belirtildi.