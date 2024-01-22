Kahramanmaraş’ta ulaşım ağı güçleniyor!

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için de yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Onikişubat’taÜngüt ve Yamaçtepe mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 183. Sokak oldu. Darlığı sebebiyle ulaşımda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen arterin genişliği 2 katına çıkarılıyor. Arterin 1 kilometrelik kısmında gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolu ve asfalt uygulamalarına başlanacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin ulaşım yatırımlarının artarak devam ettiği belirtildi.