Kahramanmaraş’ta yeni köprü projesi başladı!

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için şehir genelinde yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Andırın ilçesi Geben Mahallesi oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca mahalleye ulaşım sağlayan ana arter üzerine yeni bir köprü inşa ediliyor. Uzun yıllardır mahalleye hizmet veren, darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan eski köprü yerine 25 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip modern köprü kazandırılıyor. Yaklaşık 6 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye kazandırılan yeni köprünün hizmete başlamasıyla Geben’in ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.

Muhtar Bakacak’tan Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü

Geben Mahalle Muhtarı Yusuf Kenan Bakacak, “Mahallemize ulaşım sağlayan köprü 1970’lerde yapıldığı için artık deforme olmuş ve ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Dar olduğu için tek araba zor geçiyordu. Ayrıca burada çok kaza oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan mahallemize yeni bir köprü yapılmasını talep ettik. Sağ olsun çalışmalar başladı. Fırat Görgel Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mahallemiz Adına Sevindirici Bir Proje”

Mahalle sakinlerinden Ersin Gürlek, “Gebenliyim, Mersin’de ikamet ediyorum. Mahallemizin en öncelikli ihtiyaçlarından bir tanesiydi bu köprü. İki araç yan yana geçemiyordu. Mahallemiz adına sevindirici bir proje. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. Mustafa Taş ise, “Mahallemize ulaşım sağlayan köprümüz çok eski, dar ve yüksekti. Karşıdan karşıya geçerken sorun oluyor, trafik kazaları meydana geliyordu. Yeni köprü mahallemiz için son derece iyi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.