Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi hem öğretti
Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi...
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Türk Halk Müziği ve Çocuk...
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri...
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Tongar, Ebeveynlere Çocuk Eğitimini Anlattı
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi...

Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi hem öğretti

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisi çocukların beğenisini kazandı. Hacivat ve Karagöz, komik diyalogları ve danslarıyla çocukları eğlendirirken aynı zamanda düşündürmeyi ve öğretici mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi hem öğretti

Karagöz ve Hacivat hem eğlendirdi hem öğretti

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisi çocukların beğenisini kazandı. Hacivat ve Karagöz, komik diyalogları ve danslarıyla çocukları eğlendirirken aynı zamanda düşündürmeyi ve öğretici mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:23

Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor.

Genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisini Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak miniklerle buluşturdu. Hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar tiyatro gösterisine koştu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Hacivat ve Karagöz, komik diyalogları ve danslarıyla çocukları eğlendirirken aynı zamanda düşündürmeyi ve öğretici mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği tiyatro gösterisi ebeveynlerin de büyük beğenisini kazandı. Renkli anlara sahne olan etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Karagöz Ve Hacivat Hem Eğlendirdi Hem öğretti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’nun kurucusu Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı
SANKO’nun kurucusu Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı
Kahramanmaraş’ta edebiyat yolunu 6 milyon sürücü kullandı
Kahramanmaraş’ta edebiyat yolunu 6 milyon sürücü kullandı
Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor
Dulkadiroğlu Belediyesi Restorasyon Projeleriyle Tarihini Yeniden Canlandırıyor
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber