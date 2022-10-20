KMTSO Başkanı Balcıoğlu, “Almanya’yla biz direk rekabet eder haldeyiz”

EKOTÜRK Televizyonun canlı yayın konuğu olan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemiyle birlikte yaşanan gelişmelere çok hızlı adapte olduklarını kaydederek, Almanya’yla rekabet eder halde olduklarını söyledi.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının başında; “Pandemiyle birlikte dünyadaki her şey değişti. İsmi de yeni normal dediğimiz normal olmayan bir normalleşme içerisindeyiz. Ama biz bunu fırsata çevirdiğimizde inanıyoruz. Çünkü pandemiyle birlikte gelen en büyük kriz, diğer krizleri hastalığın yanında ticaretle ilgili konteynır krizi yaşadı insanlar. Dolaysıyla yaptığınız malı müşteriye götüremediniz, ham maddeyi tedarik edemediniz. Müşteriye götüremediğimiz malı zaten satamıyordunuz. Türkiye Avrupa’ya yakın olma avantajını kullanıp ve çok iyi bir hat kurup bu sıkıntıyı en aza indirdi” dedi.

Kahramanmaraş’ın Türkiye için önemli bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, konuşmasının devamında ise, “Kahramanmaraş’ta kendi sektörleriyle ilgili bu konuda oldukça başarılı oldu. Biz daha önceki yıllara göre ihracatımızı yüzde 100 artırdık. Türkiye’nin ihracatının çok üzerinde bir artış sağladık. Bu bizi mutlu etti ama son 2 aydır yaşanan durağanlıkla yüzle 50 artışlara geldik. Ama yine eski konumuzda değiliz. Biz bu sıkıntıların kasım ayının sonuna biteceğini ve Avrupa’nın hareketliliği ile birlikte bizimde hareketleneceğimizi düşünüyoruz. Kahramanmaraş’ın ana sektörlerinin birincisi tekstil. Türkiye’nin yüzde 36 ipliğini üretiyoruz. İkinci büyük sektörümüz zücaciye sektörü. Burada Türkiye’nin yüzde 76 zücaciyesini Kahramanmaraş üretiyor. Kapalı Çarşı’dan sonra Türkiye’de en çok 22 ayar altın işlenen tek kenti. Dondurmada 42 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Kadın ayakkabısı konusunda Türkiye’nin 2. üssü Kahramanmaraş. Türkiye çimento üretimin yüzde 10’u, kağıtta da yüzde 20’sini biz üretiyoruz. Dolayısıyla hepsi birbirine bağlı olarak gayet uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya’da yaşanan krizi en hızlı şekilde atlatacaklarına inandığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, son olarak; “Ticari partnerlerimiz ise, hem Avrupa hemze Afrika, Asya. Ama birkaç sebepten bu hızımızın düşmesi. Bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşıyla bizim yüzde 20 ihracatımız düştü. Bazı girdilerimizde de düşüş yaşadı çimento, kömür gibi ama yeni koridor düzelendi. Mısır özellikle bizim zücaciye sektörümüzün büyük pazarıydı. Ama şuan devlet politikası doları dışarı çıkarmak istemediği için Mısır orada bir sıkıntı çekiyoruz. Ondan önce Suudi Arabistan’da bir sıkıntı vardı. Resmi olmayan gayri resmi bir ambargo uygulanıyordu bize. Ama hükümetin başarılı çalışmasıyla aşıldı. Aşıldı ama orda biz uğraşıyoruz çünkü bizim olmadığımız dönemlerde Çin malları piyasaya girmiş ve onların bitmesiyle birlikte bizim mallarımızın yerini alması için uğraşıyoruz. Bu sürecin çok üzün sürmeyeceğini Kasım ayında biteceğini düşünüyoruz. Pandemi bize zaman çabukluğu öğretti. 10 yılda öğrenemeyeceğimiz şeyleri 2 yılda huy haline getirdik. Çok hızlı öğrenmeye ve çok hızlı değişmeye başladık. Avrupa zücaciye sektöründe, tencere tavada çok iyi diye bildiğimiz Almanya’yla biz direk rekabet eder haldeyiz. Hem kalite olarak rekabet edebiliyoruz, hem fiyat olarak rekabet edebiliyoruz. Almanya’nın şuan duyduklarımıza göre durumu çok iyi değil. Çünkü Rusya doğalgazı vermediği için sanayisi durmuş durumda. Bunun üzerine Almanya Türk İş Adamları Derneğine üye olduk. Orada satılan fabrikalar, genç nüfusu az olduğunu için işini kapatacak insanlar yada tam bu dönemde orada müşterilerine mal tedarikinde zorlanan iş insanlarıyla bizim iş insanlarını ortak hareket ederek birlikte çalışmaya yönlendiriyoruz. Biz yakın tarihte birçok Alman, İtalyan iş adamıyla ortak olacağımızı ve Avrupa’ya sevkimizi birazda onlar üzerinden göndereceğimizi düşünüyoruz. Bunun içinde gayretle heyecanla çalışıyoruz. Enerji krizi üzerinden insanların zorluk çekmesi bizim istediğimiz bir şey değil. Ama genel bakarsanız Dünya’nın her tarafında bu kiriz başladı ve 4-5 aydır sürüyor. Bizim iş insanlarımız enflasyonla mücadeleyi bildikleri için biz diğerlerinden bu durumunun daha hızlı üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.