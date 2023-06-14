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KSÜ’den kamuoyu duyurusu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), kurumla ilgili yapılan haber üzerine bir açıklama metni yayınladı.

KSÜ’den kamuoyu duyurusu!

KSÜ’den kamuoyu duyurusu!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), kurumla ilgili yapılan haber üzerine bir açıklama metni yayınladı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 12:54

KAMUOYU DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerdeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ilgili MR cihazına dair bazı basın organlarında haksızca ithamlarla dolu,asılsız, basın etiği özen ve üslubundan uzak, üniversitemizin itibarını zedeleyici bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haberde konuyla ilgili kurumumuzun bilgisine başvurulmadan gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialarda bulunulmuştur.

Özellikle yaşadığımız deprem afeti ile birlikte şehrin sağlık ihtiyacını büyük oranda karşılayan birkaç hastaneden biri olmasıyla ve gerek personeli, gerekse sağlık ekipmanlarıyla zor şartlarda tabir yerindeyse cankurtaran vazifesi gören hastanemiz tüm imkanları dahilinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

İlgili haberde MR cihazına dairverilenyanlış bilgilerin hilafına hastanemiz demirbaşına kayıtlı 1 adet MR cihazımız bulunmaktadır. Hasta yoğunluğuna bağlı olarak 2014 yılında ikinci bir MR cihazı ihtiyacı hâsıl olmuş ve yasal mevzuat kapsamında hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firma mücbir sebep göstererek sözleşmesini 2022 yılı sonunda feshetmiştir. Hali hazırda mevcut MR cihazımız 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.Yeni ihale hazırlıkları sürmekte iken ilimizde ve çevre illerde yaşanan deprem afeti nedeniyle ilgili cihazın hasta yoğunluğu olmamış ve kamu zararı oluşmaması adına tek başına hastanemize ait cihaz kullanımı yeterli olmuştur. Bu süreçler içerisinde artan hasta sayıları göz önünde bulundurularak ihale süreci tamamlanıncaya kadar doğrudan temin yöntemi ile ilana çıkılmış ancak herhangi bir teklif verilmemiştir. Bu minvalde; hastanemize ait “herhangi bir cihazın” kapatılması söz konusu olmadığı gibi “herhangi bir özel sağlık kuruluşuna” hasta yönlendirilmesi de söz konusu değildir. Yapılan tüm işlemler yasal mevzuat kapsamında sürdürülmektedir. Cihazın kapatılması ve hasta yönlendirilmesi ile ilgili basında yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’den Kamuoyu Duyurusu!
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