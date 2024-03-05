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Mesut Dedeoğlu “Geleceğe güven duyan bir Kahramanmaraş olacak”

Seçim çalışmaları kapsamında Elmalar Mahalle’sini ziyaret eden Dedeoğlu, “Ayrım yapmadan her vatandaşımızın derdine ortak olacağız. Yürüttüğümüz ortak akıl ve birliktelikle herşey İYİ ve geleceğe güven duyan bir Kahramanmaraş olacak” dedi.

Mesut Dedeoğlu “Geleceğe güven duyan bir Kahramanmaraş olacak”

Mesut Dedeoğlu “Geleceğe güven duyan bir Kahramanmaraş olacak”

Seçim çalışmaları kapsamında Elmalar Mahalle’sini ziyaret eden Dedeoğlu, “Ayrım yapmadan her vatandaşımızın derdine ortak olacağız. Yürüttüğümüz ortak akıl ve birliktelikle herşey İYİ ve geleceğe güven duyan bir Kahramanmaraş olacak” dedi.

05 Mart 2024 Salı 08:57

Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekili, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Parti teşkilatıyla birlikte, Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Elmalar Mahallesi’ni ziyaret eden Dedeoğlu, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Dedeoğlu, yoğun kalabalık karşısında vatandaşlara şükranlarını sundu. Ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dedeoğlu, “Gittiğimiz her mahallede çok değerli vatandaşlarımızın büyük bir coşkusuyla karşılaşıyoruz. Vatandaşımızın bu coşkusu bize güç veriyor. İnşallah 31 Mart sonrası herşey İYİ olacak” dedi.

ULAŞILMAMIŞ YER, ÇÖZÜLMEMİŞ DERT KALMAYACAK

Kahramanmaraş’ta ulaşılmamış yer, çözülmemiş dert bırakılmayacağını belirten Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ımızın her bir noktasını sosyal belediyecilik ile buluşturmak üzere yola çıktık. Bugün değerli partililerimiz ile birlikte Elmalar Mahallemiz bizi bağrına bastı. Her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her mahallemizde olduğu gibi Elmalar Mahalle’sinin de tüm eksiklerini gidereceğiz. Her bir vatandaşımızın dertlerine ortak olacağız. Tüm mahallelerimizin potansiyelini ortaya çırakıp, geleceğe taşıyan projeleri hayata geçireceğiz. Yürüttüğümüz ortak akıl ve birliktelikle Kahramanmaraş’ta herşey İYİ ve geleceğe güven duyan bir Kahramanmaraş olacak” ifadesini kullandı.

KOOPERATİFLEŞME İLE ÜRETİCİMİZ NEFES ALACAK

Üreticilerin sıkıntılarına da değinen Dedeoğlu, “Üreticilerimiz üretim yaparken nasıl sıkıntılarla karşılaştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Üretim ve yatırımın önünü daha çok açacağız ve sorunlara çözümler üreteceğiz. Koperatifleşmeyi Kahramanmaraş’ta yaygın hale getirerek her sektörde üreticilerimizin nefes almasını sağlayacağız. Kalkınma için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

SORUNLARI GÖZARDI EDEN DEĞİL ÇÖZÜM İÇİN YOLA ÇIKTIK

“Halkın sorunlarını gözardı eden değil, çözüm için yola çıkan bir anlayışla Kahramanmaraş’a hizmet edeceğiz” diyen Dedeoğlu, “Vatandaşımızın talepleri, beklentileri ve önerileri bizer için çok değerli. Kahramanmaraş’ı karış karış gezerek vatandaşımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Sorunları göz ardı eden değil çözüm için yola çıkan bir anlaşıyla memleketimize hizmet edeceğiz. Gönülden bağlı olduğumuz Kahramanmaraş için, mutlu, umutlu yarınlar için durmadan çalışacağız. Mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız muhtarlarımızla istişareli bir şekilde çalışarak Kahramanmaraş’ın geleceğine birlikte ulaşacağız. İşimizi gücümüz Kahramanmaraş olacak” ifadesini kullandı.

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Mesut Dedeoğlu “Geleceğe Güven Duyan Bir Kahramanmaraş Olacak”
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