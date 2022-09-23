Onikişubat Belediyesi’nden açıklama!

“19 Eylül Cuma günü açılışını gerçekleştirerek Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz Haydar Bey Mahallesi’ndeki Onikişubat Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuza ilişkin sosyal medyada gerçekdışı iddialar ortaya atılmaktadır. Doğruları kesinlikle yansıtmayan söz konusu paylaşımların yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Onikişubat Belediyesi olarak, kurulduğumuz 2014 yılından itibaren ilçemize sayısız tesis kazandırmış bulunmaktayız. Bu tesislerimizi isimlendirirken de büyük bir hassasiyet göstererek, özellikle Aziz vatanımız için feda-i can eden şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya devam ettik.

İlçemize kazandırdığımız bütün tesislerimizin isimleri, mevzuat gereği olarak her ay gerçekleştirdiğimiz Belediye Meclis Toplantısı’nda karara bağlanarak, gerekli hallerde ya Kaymakamlık ya da İçişleri Bakanlığı’mızın onayı ile verilmektedir.

Söz konusu tesisin hedeflenen tarihte açılışının gerçekleştirilmesi sebebiyle, o tarihte Onikişubat Belediye Meclisi’ne tesisin ismi konusunda herhangi bir talepte bulunulması mümkün olunmadığından geçici olarak ‘Onikişubat Belediyesi’ adıyla açılışı gerçekleştirilmiş ve hizmete alınmıştır.

Haydar Bey Mahallemize kazandırdığımız Onikişubat Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuza ilişkin sosyal medyada gerçek olmayan iddialarla iftira ve karalama kampanyası oluşturulmaya çalışılmıştır.

Söz konusu tesise başarılarıyla gurur duyduğumuz Şeref Eroğlu’nun adının verilip kaldırılması söz konusu değildir. İddia edildiği gibi AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sn. Mahir Ünal beyefendinin de tesisin ismine yönelik herhangi bir tasarrufu olmazken, yakından veya uzaktan hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza atıfta bulunan yazı tümüyle yalandır ve açık bir iftiradır.

Bu müfteriler kendi iftiralarında boğulacaklardır.

Belirtmek isteriz ki Onikişubat Belediyesi olarak tüm sporcularımızı desteklemekte ve başarılarıyla onur duymaktayız. Spora ve sporcuya verdiğimiz değer, gerek ilçemize kazandırdığımız spor tesisleriyle gerekse de sporcularımıza verdiğimiz desteklerle tüm kamuoyu tarafından açıkça bilinmektedir. Bu anlamda değerli Şeref Eroğlu da, hem Kahramanmaraş’ımız hem de ülkemiz için çok önemli bir değerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.