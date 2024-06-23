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Saliha Erdim Kahramanmaraşlılara, ‘Zor zamanlarda aile olmayı’ anlatacak

Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran Çarşamba günü NFK Kültür Merkezi’nde Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Zor Zamanlarda Aile Olmak” temalı konferans düzenleyecek. Programa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Saliha Erdim Kahramanmaraşlılara, ‘Zor zamanlarda aile olmayı’ anlatacak

Saliha Erdim Kahramanmaraşlılara, ‘Zor zamanlarda aile olmayı’ anlatacak

Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran Çarşamba günü NFK Kültür Merkezi’nde Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Zor Zamanlarda Aile Olmak” temalı konferans düzenleyecek. Programa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

23 Haziran 2024 Pazar 12:43

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde birbirinden değerli isimleri Kahramanmaraşlılarla bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Zor Zamanlarda Aile Olmak” temalı konferans düzenleyecek. Eşimi Anlamak İstiyorum, Sorusu Olmayanın Cevabı Yoktur, Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler ve Anne Baba Çocuk İlişkisinde Kardeş Kıskançlığı gibi kitaplarla binlerce ebeveyne ulaşan,kaleme aldığı eserler ve konferanslarıyla ailelerin hayatına dokunan Saliha Erdim, 26 Haziran Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda;çekirdek aile, ailenin temel dinamikleri, mutlu aile kavramı ve aile yaşantısının çocukların pedagojik gelişimine etkisi gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alacak. Saat 20.00’da başlayacak konferansa başta anne babalar olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

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Saliha Erdim Kahramanmaraşlılara‘Zor Zamanlarda Aile Olmayı’ Anlatacak
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