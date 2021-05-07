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Şehir Kitaplığına 3 Yeni Eser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 yeni çalışmayı daha şehir kitaplığına kattı. Kahramanmaraş’ın Sözü: Edebiyat Yolu, Kahramanmaraş Eğitim Tarihi, Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları adlı eserler kültür sanat dostlarının beğenisine sunuldu.

Şehir Kitaplığına 3 Yeni Eser

Şehir Kitaplığına 3 Yeni Eser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 yeni çalışmayı daha şehir kitaplığına kattı. Kahramanmaraş’ın Sözü: Edebiyat Yolu, Kahramanmaraş Eğitim Tarihi, Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları adlı eserler kültür sanat dostlarının beğenisine sunuldu.

07 Mayıs 2021 Cuma 15:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yayıma hazırladığı yeni eserlerle şehrin kültür envanterini genişletiyor. Bu kapsamda, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan 3 yeni kitap daha şehrin kültür yayınları arasında yerini aldı. Hazırlanan ‘Kahramanmaraş’ın Sözü: Edebiyat Yolu’, ‘Kahramanmaraş Eğitim Tarihi’, ‘Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları’ adlı eserler şehrin edebiyat, eğitim ve siyasal tarihine ışık tutacak. UNESCO süreci ile artırılan kültür sanat çalışmalarıyla 2019 – 2021 yıllarında yaklaşık 20 süreli ve süresiz yayın okuyucularla buluşturulmuş oldu.

Kahramanmaraş Edebiyatın Kaynağı

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin edebi birikimine katkıda bulunmaya ve eserlerimizi yeniden yayımlayarak okurlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na yapacağımız başvuru sonrası literatürümüzün bu zengin ve köklü birikimini uluslararası kültür sanat çevrelerinde de tanıtma imkânı bulacağız. Edebiyatın kaynağı olan şehrimizin her bucağından dimağlarla buluşan birçok eserle ilgili yayıma hazırlık süreçlerimiz sürüyor. Kültür Yayınları’nın yeni eserleri tüm okurlara ve edebiyat camiasına hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:27
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