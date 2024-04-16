Şehir Protokolünden Başkan Görgel’e hayırlı olsun ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel; Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet, Başkan Fırat Görgel’e hayırlı olsun dileklerini iletirken Başkan Görgel de nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Görgel, “Sayın Valimiz, Cumhuriyet Başsavcımız, Baro Başkanımız, İl Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, İdare Mahkemesi Başkanımız, CTE Tetkik Hâkimi ve Personel Eğitim Merkezi Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm paydaşlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde gayretimizi sürdüreceğiz inşallah. Rabbim muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.