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Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Özer: “Ortada kazanım yerine hezimet vardır”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “7. Dönem Toplu sözleşmeleri ile tıpkı 6. Dönemde olduğu gibi kamu çalışanlarının, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 2 yılı heba edilmiştir” dedi.

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Özer: “Ortada kazanım yerine hezimet vardır”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Özer: “Ortada kazanım yerine hezimet vardır”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “7. Dönem Toplu sözleşmeleri ile tıpkı 6. Dönemde olduğu gibi kamu çalışanlarının, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 2 yılı heba edilmiştir” dedi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:39

Özer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kamu çalışanlarının beklentisi olan refah payı, kira yardımı, enflasyon farkının aylık verilmesi, 8 Bin 77’tlik zammın emekli maaşlarına eklenmesi, yardımcı hizmetlilere kadro, vergi diliminin %15’e sabitlenmesi, bayram ikramiyesi, sözleşmeden kadroya geçenlere süre sınırı olmadan mazeret tayini hakkı verilmesi gibi hususların hiç birisi anlaşılan maddeler arasında bulunmamaktadır.

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda da durum farklı değildir. Tüm sağlık çalışanlarının beklediği tek kalem maaş, taban, teşvik ve nöbet ücreti gibi tüm ödemelerin günümüz şartlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi, giyim yardımı gibi sosyal ödemelerin diğer kurumlar seviyesine çıkartılması gibi temel beklentileri ile ilgili hiçbir mutabakat yoktur.

“Çalışma yapılacak” gibi ucu açık muallak ifadelerle çalışanları oyalama yolunu seçmişler, günü geçiştirmenin telaşına kapılmışlardır.

İmzalanan mutabakat o kadar boştur ki günümüz şartlarında ancak trajikomik olarak değerlendirilebilecek bazı ödemelerle ilgili artışları kazanım diye sunma derdine düşmüşlerdir.

Ortada kazanım yerine hezimet vardır. Bunun da sorumluları yetkili konfederasyon ve sendikadır.

Çalışanların taleplerinin dikkate alınmadığı, mağduriyetlerin görüşülmediği, imza atmak için mutabakat yapılmasının dışında hiçbir kayda değer gelişmenin olmadığı bu tiyatronun sahibi onlar, kaybedeni ne yazık ki tüm çalışanlar olmuştur.

Türk Sağlık-Sen olarak özellikle belirtmek istiyoruz ki yetkili konfederasyon ve sendikanın bu tiyatrosuna dur diyecek olan yine çalışanların kendileridir.

Yetkiyi sahibine ve ehline teslim ederek toplu sözleşmede kamu çalışanlarının sürekli kaybetmelerine bir son vermelidirler.

Türk Sağlık-Sen olarak mücadelemiz tüm platformlarda, her zaman ve şartta çalışanlar adına devam edecektir. Temel beklentilerin karşılanması, kronikleşen sorunlara çözüm üretilmesi adına var gücümüzle çalışacağız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını da bu mücadeleyi birlikte vermeye, ailemize katılmaya çağırıyoruz.”

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Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Özer: “Ortada Kazanım Yerine Hezimet Vardır”
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