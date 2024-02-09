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Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak

Kurtuluş Haftası programlarının ikinci günü olan 10 Şubat Cumartesi, saat 19.30’da NFK Kültür Merkezi’nde Gazeteci – Yazar Yusuf Kaplan’ın katılımıyla “Maraş’ın İstiklal Mücadelesi İslam Dünyasına Ne Söyler?” konulu söyleşi düzenlenecek.

Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak

Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak

Kurtuluş Haftası programlarının ikinci günü olan 10 Şubat Cumartesi, saat 19.30’da NFK Kültür Merkezi’nde Gazeteci – Yazar Yusuf Kaplan’ın katılımıyla “Maraş’ın İstiklal Mücadelesi İslam Dünyasına Ne Söyler?” konulu söyleşi düzenlenecek.

09 Şubat 2024 Cuma 12:14

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde “Nice Zorluğu Aşarak” mottosuyla düzenlenen anma programı ve etkinlikler, 10 Şubat Cumartesi günü Gazeteci – Yazar Yusuf Kaplan söyleşisiyle devam edecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşide Yazar Kaplan, “Maraş’ın İstiklal Mücadelesi İslam Dünyasına Ne Söyler?” konusunu ele alacak.

Saat 19.30’da başlayacak söyleşiye tüm vatandaşlar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurtuluş Haftası etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/02/07/12-subat-kurtulus-haftasi-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Yazar KaplanKahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini Anlatacak
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