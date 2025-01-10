Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen etkinliğe, kentte görev yapan gazeteciler, çeşitli cemiyetlerin temsilcileri, iş adamları, siyasetçiler ve akademisyenler katıldı.

Etkinlikte, ünlü sanatçılar Latif Doğan ve Aynur Bolat, gazetecilere ve misafirlere konser verdi. Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, basın emekçilerinin yoğun temposunun ortasında bir nebze olsun nefes almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı gece, depremzede gazetecilere moral ve motivasyon kaynağı oldu.