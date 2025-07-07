Kahramanmaraş, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı’na ev sahipliği yaparak sporseverleri heyecan dolu bir organizasyonla buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ikinci günü de büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışın ikinci etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndan başlayarak Türkoğlu ve Narlı güzergâhı boyunca yaklaşık 130 kilometrelik zorlu bir parkurda gerçekleştirildi. Sporcular hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarını zorladı. Yarışın sonunda, Yunanistan’dan NikiforosArvanitou, 3 saat 1 dakika 49 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim oldu. Arvanitou’yu yine Yunanistan’dan NikolaosMichailDrakos ve GeorgiosBouglas takip ederek dereceye girmeyi başardı. Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile şehir protokolü tarafından takdim edildi.

“Şehrimizin Tanıtımı İçin Çok Önemli”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyonun şehrin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Görgel, “Kahramanmaraş olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uluslararası Bisiklet Yarışları’nın bu yıl ikincisini düzenledik. Kahramanmaraş’ımızın bu tür organizasyonlara çok ihtiyacı var. Şehrimizin tanıtımı noktasında bu tür uluslararası organizasyonları son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kahramanmaraş Ev Sahipliğinde Çok Başarılı”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise yaptığı açıklamada organizasyonun başarılı geçtiğini belirterek, “Bu tür uluslararası organizasyonların şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Kahramanmaraş, yaptığı bu başarılı ev sahipliğiyle adından söz ettirecektir. Ayrıca bu turnuvanın Kahramanmaraş’ta bisiklet sporunun yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da burada uluslararası müsabakalar düzenleyeceğiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gerçekten bu organizasyon işini çok güzel yapıyor. Biz Kahramanmaraş’a ne zaman geldiysek hep mutlu ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlardan Kahramanmaraş’a Övgü Dolu Sözler

Yarışın birincisi NikiforosArvanitou, organizasyonun çok keyifli geçtiğini belirterek, “2 gündür çok güzel mücadele verdik, parkurlar çok iyiydi. Keyifli bir organizasyondu. Seyirci desteği de çok güzeldi, yolda gören herkes el salladı bize. Kahramanmaraş’ı çok sevdim, çok güzel bir şehir” dedi. Yarışmanın ikincisi NikolaosMichailDrakos ise, “2 gün de çok iyiydi ancak bugün çok daha zorlayıcı bir parkur vardı. Buradaki halk bizleri yarışta gördüklerinde el salladı, selam verdi. Bu çok hoşuma gitti” sözleriyle duygularını ifade etti. Üçüncü olan GeorgiosBouglas da, “Yarışlar istediğimiz gibi gitti, çok mutluyuz. Takım olarak çok keyif aldık. Burada olmak mutluluk verici” diyerek memnuniyetini dile getirdi.