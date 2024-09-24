Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 58 ilde düzenlenen “KUYU-28” operasyonlarında tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından organize suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Adana, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerin yanı sıra toplamda 58 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usulsüzlükleri gibi suçlar işledikleri belirlendi. Emniyet güçleri, organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona katılan tüm polisleri tebrik ederken, organize suç örgütlerine ve tefecilere göz açtırılmayacağını belirtti.