Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu kitapseverlerle buluşturulan Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, final gününde de binlerce vatandaşı ağırladı. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, edebiyatseverler için tam anlamıyla bir kültür şöleni sundu.

Hafta sonunu kitaplarla iç içe geçirmek isteyen binlerce kişi, fuarın son gününde KAFUM’a akın etti. Kahramanmaraşlıların yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin katılımı fuarın bölgesel bir kültür etkinliği olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kitap Stantlarında Hareketlilik

Katılımcılar, yüzlerce yayınevinin kitaplarını sergilediği stantlarda vakit geçirerek çeşitli türlerde eserler inceleme fırsatı buldu. Romanlardan çocuk kitaplarına, akademik çalışmalardan kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş bir yelpazeye hitap eden stantlarda yoğun bir alışveriş hareketliliği gözlendi.

Katılımcılardan Fuara Duygusal Veda

Fuarın son günü, katılımcılara hem memnuniyet hem de hüzün duygularını bir arada yaşattı. Ziyaretçiler, fuardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bir yıl boyunca yeniden bu atmosferi yaşayacakları günü bekleyeceklerini ifade etti. 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ise katılımcılardan tam not aldı. Etkinliğin her yıl daha kapsamlı hale geldiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek fuarın uluslararası niteliğinin sürdürülmesi temennilerini dile getirdi. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, bir kültür etkinliği olmanın ötesinde, kitapseverlerin buluşma noktası olmayı başardı.

Kitap Fuarı Çok Beğenildi

Fuarı ziyarete gelen Serdar Erdoğanyılmaz, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin hızlı bir şekilde toparlanması noktasında kültürel faaliyetlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Kitap Fuarı çok faydalı oldu. Çocuklar burada kitaplarla buluştu. Ayrıca bu fuar şehrimize bir renk getirdi. Bu güzel fuar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ali Rıza Boyar, “5’inci sınıfa gidiyorum. Fuarı çok beğendim, birkaç tane de kitap aldım. Fuarın bugün biteceğine çok üzüldüm, seneye yine bu fuara geleceğim” dedi.