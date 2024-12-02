Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, kültür ve sanat dolu etkinliklerle devam etti. Şehrin önemli bir kültürel merkezi haline gelen KAFUM Fuar Alanı’nda, Necip Evlice, Uğur Batı ve Mustafa Alyaz, okurlarıyla buluşarak unutulmaz söyleşilere imza attı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde yazarlar, edebiyat dünyasına dair deneyimlerini ve eserlerini katılımcılarla paylaştı. Necip Evlice, yazın sürecindeki ilham kaynaklarını ve eserlerindeki edebi derinliği anlatırken, Uğur Batı, popüler kültür ile edebiyat arasındaki ilişkiye dair ilgi çekici değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Alyaz ise bölgenin edebi zenginliklerine vurgu yaparak, yerel hikâyelerin evrensel boyutlara ulaşma sürecine dair düşüncelerini aktardı.

Katılımcılar, Söyleşilerden Memnun Kaldı

Söyleşilere katılan edebiyatseverler, yazarların samimi ve bilgilendirici paylaşımlarından büyük keyif aldıklarını ifade ettiler. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini güçlendirdiğini belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Çocukları Kitaplarla Bir Arada Görmek Mutluluk Verici”

9. Uluslararası Kitap Fuarı ve söyleşiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazar Necip Evlice, “Program öncesi Kitap Fuarı’nı ziyaret etme fırsatı buldum. Katılım oldukça yüksek. Özellikle gençlerin fuara bu denli ilgi göstermesi mutluluk verici. Bu güzel program için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kitap Fuarı Kahramanmaraş’a Çok Yakışıyor”

Uğur Batı, “Kahramanmaraş tarihi ve dokusuyla aslında bir kültür kenti. Dolayısıyla kitap fuarının en yakıştığı kentlerden biri. Şehrin kültürle olan etkileşimi belki de 6 Şubat’ın ardından daha hızlı toparlanmasına vesile olmuştur. Depremin ardından kültür faaliyetlerini aksatmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir detay” cümlelerini kaydetti.

“Okurlarımızla Bir Araya Gelmek Mutluluk Verici”

Gazeteci – Yazar Mustafa Alyaz, “Kendi şehrimde böylesine güzel bir fuarın düzenlenmesi mutluluk verici. Burada insanların heyecanına tanıklık etme fırsatım oldu. Burada okurlarımızla bir araya gelmek de çok mutluluk verici. Söyleşimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrı bir teşekkürü de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e etmek istiyorum. Tüm okurların buradan mutlu bir şekilde ayrılması için her şey detaylı bir şekilde düşünülmüş” ifadelerini kullandı.