Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, sona yaklaşmasına rağmen coşku ve ilgiyle devam ediyor. Fuarın en renkli etkinliklerinden biri, KAFUM Fuar Alanında gerçekleşen "Sertaç Abi" söyleşisi oldu. Çocukların büyük heyecanla beklediği etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Samimi ve eğlenceli üslubuyla tanınan Sertaç Abi, çocuklarla bir araya geldiği söyleşide oyun dünyasına dair merak edilen pek çok konuyu ele aldı. Dijital oyunların geçmişten günümüze gelişimini, bu alandaki yenilikleri ve oyunların bilinmeyen sırlarını çocuklarla paylaştı. Konuşma sırasında sık sık eğlenceli örneklere yer veren Sertaç Abi, çocukları hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Sağlıklı Teknoloji Kullanımı Vurgusu

Etkinlik boyunca çocukların dikkatini çeken önemli başlıklardan biri, oyun oynama alışkanlıklarının nasıl daha sağlıklı hale getirilebileceği oldu. Sertaç Abi, oyun oynarken dikkat edilmesi gereken noktaları ve teknolojinin doğru kullanılmasının önemini vurguladı. Çocukların oyun dünyasında dengeli bir yaklaşım sergilemelerinin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları açısından önem taşıdığını ifade etti.

Sertaç Abi, Çocukların Merakını Giderdi

Söyleşinin sonunda çocuklar, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Sertaç Abi, soruları samimi bir şekilde yanıtlayarak çocukların ilgisini ve heyecanını daha da artırdı. Etkinlik, çocuklar kadar velilerden de olumlu geri dönüşler aldı.Sertaç Abi ile gerçekleşen bu özel buluşma, fuarın unutulmaz anılarından biri olarak hafızalara kazındı.

“Kitap Fuarları, Özellikle Çocuklar İçin Çok Değerli”

Söyleşiye ve 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na dair değerlendirmelerde bulunan Sertaç Abi, “Kitap Fuarlarını çok fazla önemsiyorum. Çünkü çocuklar artık çok dijitalleşti ve kitapla buluşabilecekleri bir tek buralar kaldı. Fuarlar, çocukların kitapla buluşması noktasında çok değerli. Kahramanmaraş da bu işi çok iyi yapıyor. Bu güzel organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.