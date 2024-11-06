Dünya, ABD'deki tarihi seçime odaklandı.

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'in heyecanlı kampanya döneminden sonra resmi olmayan sonuçlara göre ipi Trump göğüsledi.

Harris'e unutamayacağı bir yenilgi tattıran Trump, zafer konuşmasına hazırlanırken seçimi yerinde takip etmek üzere ABD'nin başkenti Washington D.C'de bulunan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan, Trump'ın zaferini sıcağı sıcağına yorumladı.

"TRUMP KAMPANYASINI 3 ANA MADDEYE ODAKLADI"

Seçim sürecini ve sonuçların dünya ve Türkiye açısından önemini yorumlayan Metan, "Biz hep şunu söyledik; Trump, bütün kampanyasını 3 ana madde üzerine odakladı. Kamala biraz daha kadınları ve gençleri hedef kitlesine aldı, onlar üzerinde durdu ama Trump ekonomi dedi, savaşlarla ilgili, Orta Doğu ile ilgili özellikle söylemlerini sağlamlaştırdı ve göçmenler konusunda da kararlı bir duruş ortaya koydu.

Eğer bunlar ABD vatandaşlarında bir karşılık bulursa Trump'ın kazanabileceğini söylemiştik. Bugün burada takip ettiğimiz kadarıyla söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Salıncak eyaletlerin birçoğunda Trump'ın söylemleri çok etkili oldu. Buralarda Trump'ın ezici üstünlüğünü görmüş olduk." dedi.

"TRUMP'IN İLETİŞİM EKİBİ ÇOK İYİ ÇALIŞTI"

Trump'ın farklı etnik ve dini gruplar için yaptığı çalışmaları da değerlendiren Metan, sözlerine şöyle devam etti:

Sonuç olarak 270 delegeyi bulmanız gerekiyor ve bunun için dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Trump'ın iletişim ekibi de bu anlamda gerçekten çok iyi çalışmış. Hem Amişler... 100 bin kişilik bir gruptan bahsediyoruz.



Bunlar teknolojiye kapalı... Bunların iknasıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını söylemiştik. Yine bir Müslüman belediye başkan adayını konuşturmak... Kamala bunlardan çok uzak kaldı.

"TÜRKİYE KOLAYCA SİLİNİP ATILACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye etkisi hakkında da konuşan Metan, şöyle dedi:

"Türkiye öyle kolayca defterden silinip atılacak bir ülke değil. Dolayısıyla Recep Tayip Erdoğan'ın 22-23 yıllık tecrübesi, özellikle bölgedeki liderliği, arabuluculuk etkeni çok önemli...

Ukrayna-Rusya savaşında gördük... İki Müslüman olmayan ülkenin güvendiği bir Erdoğan vardı. Bunları birileri fanatikçi bir yorum olarak değerlendirebilir.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İLİŞKİ"

Trump kazandı ama Harris de kazansaydı önünde kalın bir Türkiye dosyası bulacaktı. Tabii Trump ile Sayın Erdoğan'ın ilişkileri geçmişten günümüze arada sekteye uğrasa da en azında sürdürülebilir bir diyalog söz konusu.

"ORTA DOĞU'DA SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Ben Trump'ın, Sayın Erdoğan'ın liderliğini de görmezden geleceğini düşünmüyorum. En azından savaşların durması noktasında belirli arabulucular noktasında ben Erdoğan'dan da istifade edeceğini düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tecrübeli, sahayı iyi okuyan, dünyanın farklı noktalarında da hatırı sayılır bir lider. Ekonomik sorunlar olabilir. Amerika'da da var. Burada vatandaşlarla konuştuk. Vatandaşların ciddi bir bölümü son 4 yıldan şikayetçi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir liderlik vasfı taşıyor. Bu Türk-ABD ilişkilerinde bence önemli olacaktır. İki liderin bu süreçte önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Eğer siz Orta Doğu'da savaşı bitirmek istiyorsanız, Erdoğan'ın arabuluculuğuna ve tecrübelerine ihtiyaç duyacaksınız."

"ELON MUSK TÜRKİYE'YE UZAK BİR İSİM DEĞİL"

Elon Musk'ın Türkiye ilişkileri ve yeni dönemdeki yeri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Metan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Elon Musk, Türkiye'de Erdoğan'ın ekibiyle de iyi bir diyalog halinde. Musk, TEKNOFEST ile ilgili de bir içerik paylaşımı yapmıştı.



Musk'ın Türkiye'ye çok uzak bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Tesla da Türkiye'de tüketimi ciddi olan bir marka. Musk için Türkiye önemli bir pazar. Türkiye'nin elinin ben bu anlamda güçlü olduğunu düşünüyorum.