İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcileri hedef alındı. Sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü. ABD, İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarını iddia ederken İran'dan "sert karşılık vereceğiz" mesajı geldi.
İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için İran'ın birçok kentinde farklı noktaları vurdu.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" İran'a saldırıların süreceğini söylerken İran'dan peş peşe "sert karşılık vereceğiz" mesajları geliyor.