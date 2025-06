DEVA Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu, partinin il yöneticileriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Karatutlu, nazik ev sahipliğinden dolayı MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’e teşekkür ederek, “Birlikte istişare ettiğimiz her konu, şehrimizin yarınlarına katkıdır” ifadelerini kullandı.



“ŞEHRİMİZİN YARINLARINI DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ”

Ziyarette, Kahramanmaraş’ın sosyal ve ekonomik yapısına dair değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilirken, Karatutlu şu açıklamayı yaptı:

“Farklı siyasi görüşlere sahip olsak da ortak noktamız Kahramanmaraş’ın daha yaşanabilir, daha güçlü bir şehir haline gelmesidir. Bu doğrultuda kurulan her köprü, her temas büyük bir değerdir.”



“SİYASETİN DİLİNİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

DEVA Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu, ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirterek, “Kahramanmaraş’ta siyasetin yapıcı, uzlaşıcı ve çözüm odaklı bir dil kazanmasını arzu ediyoruz. Şehrin faydasına olacak her adımda birlikte çalışmaya hazırız” şeklinde konuştu.