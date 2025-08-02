Kahramanmaraş, hayırsever Tanrıverdi Ailesi tarafından ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle önemli bir yatırımı daha kazandı. Şehrin sosyal dokusunu güçlendirecek olan Mehmet Tanrıverdi Taziye Evleri, Aile ve Dini Rehberlik Eğitim Merkezi ile Nikâh Sarayı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Zekeriya Tanrıverdi Camii’nin altına inşa edilen sosyal alanların açılışına; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve Tanrıverdi Ailesi katıldı. Açılış töreni, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, hizmete sunulan tesisleri inceleyerek bilgi aldı.

“Bu Yapıları Şehrimize Kazandırmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Eshabil Tanrıverdi, “Şehrimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu sosyal tesisleri tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun, şehrimize bu alanları kazandırmak bizlere nasip oldu. İnşallah Tanrıverdi Ailesi olarak hayır yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu müesseselerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Bir Yapı Kuruldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise konuşmasında, “Şehrimizin manevi ve sosyal dokusuna katkı sunacak çok kıymetli bir açılışta bir aradayız. Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, toplumun temel taşı olan aileyi güçlendirmek ve gençlerimizi değerlerimizle buluşturmak adına çok önemli bir görev üstlenecek. Nikâh Sarayı da çiftlerimiz için huzurlu bir başlangıç mekânı olacak. Bu güzide eserleri şehrimize kazandıran Tanrıverdi Ailesi’ne şükranlarımı sunuyor, yeni sosyal alanların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kirişci: “Anlamlı ve Örnek Bir Yatırım”

Törene katılan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de Tanrıverdi Ailesi’ne teşekkür ederek, “Hayırseverliğiyle her zaman örnek olan Tanrıverdi Ailemiz bugün şehrimize çok anlamlı sosyal yatırımlar kazandırdı. Her biri toplumun farklı bir ihtiyacına cevap verecek bu tesislerin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.