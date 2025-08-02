KAFUM’un yanı başında ve otogar karşısında oluşturulan otoparklar vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve büyük bir coşkuya sahne olan Geleneksel Ağustos Fuarı, yoğun katılımla devam ederken, vatandaşların fuar alanına kolay ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ulaşım altyapısında da önemli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, fuar ziyaretçilerinin araçlarını rahatça park edebilmeleri amacıyla 3 farklı noktada ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Özellikle fuar süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve katılımcıların konforunu artırmak amacıyla yapılan bu düzenleme, vatandaşlardan da tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan otoparklar, KAFUM Fuar Alanı’nın yanı başında ve Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin karşısında hizmete sunuldu. Fuar alanına yürüme mesafesinde konumlanan bu otoparklara araçlarını güvenli bir şekilde park eden vatandaşlar, böylece fuar etkinliklerine rahatlıkla katılım sağlayabiliyor.