İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Adana'da saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM ADANA MERKEZDE DE HİSSEDİLDİ

20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Adana'nın'ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.