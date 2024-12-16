657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek personel, uygulama ve sözlü sınavı ile belirlenecek.

İl Bazlı Pozisyon Dağılımı

Toplamda 1.000 pozisyon, 64 şehirde dağıtılmış durumda. En fazla kadro İstanbul (250), Ankara (140) ve İzmir (120) illerine ayrılmış. Bazı illerde pozisyon sayısı şu şekildedir:

· Adana: 10

· Diyarbakır: 17

· Konya: 32

· Trabzon: 10

· Van: 25

Başvuru Şartları

AFAD’a başvuracak adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar şu şekildedir:

Genel Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Kasten işlenmiş bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiksiz olmak.

5. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (17 Aralık 1995 ve sonrasında doğmuş olmak).

6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

7. Fiziksel şartlar: Erkeklerde 1.60-1.90 metre, kadınlarda 1.55-1.80 metre boyunda olmak ve boy-kilo oranını sağlamak.

Özel Şartlar:

1. Önlisans mezunu olmak ve ilandaki programlardan birinden mezuniyet şartını taşımak.

2. 2024 KPSS’de KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvuru işlemleri 9 Aralık 2024 saat 10.00 ile 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar:

· Adaylar yalnızca bir il için başvuruda bulunabilecektir.

· Sistem üzerinden mezuniyet, KPSS, askerlik, adli sicil gibi bilgiler otomatik olarak getirilecektir. Eksik veya hatalı bilgiler varsa manuel düzenlenmesi ve gerekli belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.

· Biyometrik fotoğraf (şahsen son altı ay içinde çekilmiş) yüklenmelidir.

Sınav Süreci

Adaylar, uygulama ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan giriş sınavına tabi tutulacak. Sınav detayları ve tarihleri ilerleyen günlerde AFAD’ın resmi internet sitesinden duyurulacak.

Son Başvuru Tarihi

Başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. Adayların, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için AFAD’ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.