Termik santraller bölgesindeki Çoğulhan, Alemdar, Karagöz ve Kuşkayası Mahalleleri’nin taşınma sürecinde sona gelindi. TOKİ konutlarının yapımı için ihale tamamlanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Bu adım, Afşin halkı için yeni bir yaşam alanı anlamına geliyor.

Kültür Bakanlığımız ve Afşin Belediyemiz tarafından ortaklaşa hazırlanan Kültür Merkezi projesinin çalışmaları da başlamış durumda. Bu projeyle Afşin’in kültürel yaşamı canlanacak ve ilçeye değer katılacak.

Başkan Kıraç, projelerin başarısında emeği geçen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Kahramanmaraş Milletvekillerimize ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Sefer Turan’a teşekkürlerini sundu.

“Afşin için gece gündüz demeden çalışıyoruz!” diyen Başkan Kıraç, ilçenin kalkınması ve halkının daha iyi bir yaşam sürmesi için kararlılıkla yol almaya devam edeceklerini belirtti.

Afşin için büyük adımlar atılıyor, geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz!