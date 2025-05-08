Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda gerçekleştirilen inşaat çalışmaları hızla sürdü.

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İlçede, toplam 5 bin 728 hak sahibi belirlendi. Bu kapsamda, 3 bin 477'si kentsel, 2 bin 251'si kırsal olmak üzere toplamda 4 bin 481 konutun imzaları atıldı ve hak sahiplerine teslim edildi.

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Geriye kalan bin 247 konutun inşası ise devam ediyor. Depreme dayanıklı ve sağlam zemine inşa edilen konutlar, zemin +4 kat ve 3+1 oda özelliklerinde tasarlandı. İlçedeki depremzedeler, yeni konutlarında daha güvenli ve modern yaşam fırsatı buluyor.