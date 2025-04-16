Olay, Kale Mahallesi'ndeki eski Afşin Yatılı Bölge Okulu çevresinde gerçekleşti. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, H.T. ile 22 yaşındaki Erdinç Çiçek arasında bıçaklı kavgaya dönüştü.

H.T., Erdinç Çiçek’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrasında geniş çaplı bir çalışma başlatarak H.T. ile birlikte bir başka şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.