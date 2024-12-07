Olay, Erçene Mahallesi'ndeki Afşin-Göksun çevre yolunda gerçekleşti.

42 ANV 915 plakalı tırın sürücüsü İ.T., sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrollü bir şekilde devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Kazada sürücünün hafif yaralandığı bildirildi.

Kaza sonrası çevre yolunda trafik geçici olarak kontrollü bir şekilde kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.