Törende sırasında konuşan Fatih Arslan, Elbistan halkına ve AK Parti camiasına yönelik birleştirici mesajlar verdi.

Görevi devralmanın onurunu taşıdığını belirten Arslan, “Bugün bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Sırakaya’ya, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, Kahramanmaraş milletvekilimiz Sayın Mevlüt Kurt’a ve daha birçok kıymetli misafire en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kongrede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Arslan, “AK Parti Gönüllülerine çağrı yapıyorum; birlikte güçlenelim! Geçmiş dönemde teşkilat çalışmalarından uzak kalan tüm Elbistanlıları yeniden bir araya gelmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın 2023 yılındaki büyük depremin ardından yeniden inşa sürecinde olduğuna dikkat çeken Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde halkla birlikte çalışarak şehri daha güçlü hale getirmek için büyük bir sorumluluk hissettiklerini belirtti.

“Deprem felaketi, dayanışmanın ve toplumsal yapının önemini bir kez daha hatırlattı” diyen Arslan, “Elbistan’ı ayağa kaldırmak için tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla sürekli iletişim içinde olacağız” dedi.

Yeni dönemde halkın refahını artırmaya yönelik projelere odaklanacaklarını vurgulayan Arslan, “Durmak yok, yola devam. Yeni dönemin Elbistan’a ve partimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Fatih Arslan, görevi devraldığı günden itibaren Elbistan’ın kalkınması ve gelişimi için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.