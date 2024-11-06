Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Elbistan İlçe Başkanlığı görevine Fatih Arslan, Ekinözü İlçe Başkanlığı görevine Hikmet Özer atandı.

Yeni görevlerinde başarılar dileyen İl Başkanı M. Burak Gül, görevi bırakarak hizmetlerine son veren Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı ve Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek'e ise yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş ve AK Parti teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunan İl Başkanı Gül, yeni atamaların bölge ve parti için hayırlara vesile olmasını diledi.