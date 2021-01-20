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10 dakikalık araçta ölümle yüzleşti

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın demir bariyerlere çarpıp asılı kalmasıyla kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsmail Akay (43) o anları anlattı: "Benim oradan çıkmam bir mucizeydi. Allah beni korudu. Allah'ım bana ikinci bir hayat nasip etti" diyen Akay o anlarda yaşadıklarını bakın nasıl aktardı.

10 dakikalık araçta ölümle yüzleşti

10 dakikalık araçta ölümle yüzleşti

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın demir bariyerlere çarpıp asılı kalmasıyla kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsmail Akay (43) o anları anlattı: "Benim oradan çıkmam bir mucizeydi. Allah beni korudu. Allah'ım bana ikinci bir hayat nasip etti" diyen Akay o anlarda yaşadıklarını bakın nasıl aktardı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:13
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Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın demir bariyerlere çarpıp asılı kalmasıyla kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsmail Akay (43) o anları anlattı: "Benim oradan çıkmam bir mucizeydi. Allah beni korudu. Allah'ım bana ikinci bir hayat nasip etti"

KONYA'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINE ÇEVİREN KAZA

Kaza önceki gün öğle saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı pikap, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran pikap asılı kalarak, aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Akay ise çevreden gelen vatandaşların yardımıyla camdan dışarı çıkartılarak, kazadan yara almadan kurtuldu.

ARACI 10 DAKİKA ÖNCE SATIN ALMIŞ

Çiftçilik yapan 4 çocuk babası İsmail Akay yaşadığı şoku hala üzerinden atamadı. SABAH'a konuşan Akay: "Araba birden kayıp karşı şeride geçti. Anlatılacak bir durum değil. Allah'ın yardımını orada birebir hissettim. İndikten sonra bunun bir mucize olduğunu anladım. İki dakika araç içerisinde kaldım. Aracın dengede olduğunu kontrol ettim.

Daha sonra panik yapmadan araç içerisinden çıktım. Rabbim bana yeni bir hayat verdi. Bunu benim ikinci hayatım. 10 dakika önce aracı bir tanıdıktan satın almıştım. Daha satışını bile üzerime almamıştım"

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