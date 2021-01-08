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350 bin liralık gasp yalanı!

İstanbul Pendik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çalıştığı firmanın 350 bin lirasını "gasp edildim" yalanıyla çalmaya çalışan kişinin planını polis ortaya çıkardı.

350 bin liralık gasp yalanı!

350 bin liralık gasp yalanı!

İstanbul Pendik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çalıştığı firmanın 350 bin lirasını "gasp edildim" yalanıyla çalmaya çalışan kişinin planını polis ortaya çıkardı.

08 Ocak 2021 Cuma 18:03
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Şüphelinin dövülerek gasp edildiği yerde bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde kuzenleriyle birlikte görülmesi üzerine sorguya alındığı ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin kimsenin şüphelenmemesi için Ümit A.'yı dövdüklerini ardından parayı teslim alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Pendik, Çınardere Mahallesi'nde 6 Ocak'ta meydana gelen olayda polisi arayan Ümit A., çalıştığı işyerine ait 350 bin değerinde bir çeki bankada bozdurduğunu, geri dönerken otomobilleriyle yolunu kesen iki kişinin kendisini döverek parayı gasp ettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

POLİSİN ULAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada darp edilmesi sonucu hafif yaralanan mağdur Ümit A.'nın ilk ifadesi hastanede tedavisi sırasında alındı. Ancak mağdurun ifadesinde bazı çelişkiler görülmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin gasp edildiği söylediği yerden geçen bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri incelediğinde soruşturmanın seyri tamamen değişti.

GASP EDİLDİM DEDİĞİ YERDE KUZENLERİYLE GÖRÜLDÜ
Görüntülerde Ümit A.'nın otomobilin içine beklediği bu sırada arkasından gelen bir aracın arkasına park ettiği görüldü. Aynı görütülerde park eden araçtan inen iki kişinin sakince Ümit A.'nın bulunduğu otomobile yaklaştığı tespit edildi.

İKİNCİ KEZ İFADESİ ALINIRKEN SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Bu gelişme üzerine mağdur Ümit A. polis ekipleri tarafından bir kez daha sorguya alındı. Şüpheli suçunu itiraf ederken, sahte gasp planını kuzenleri olan Murat A. ve Şener A. ile birlikte yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine polis şüphelilerden Murat A.'yı olayda kullandıkları otomobille birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde, diğer şüpheli Şener A.'yı ise çalınan 350 bin lira ile birlikte İstanbul'da yakalandı.

KİMSE ŞÜPHELENMESİN DİYE ARKADAŞLARINI DÖVMÜŞLER
Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüpheliler olayı birlikte planladıklarını söyledi. Şüphelilerin kimsenin şüphelenmemesi için Ümit A.'yı dövdüklerini ardından parayı teslim alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDILAR
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan şüphelilere ilk duruşmaya kadar ev hapsi cezası verildi. Şüphelilere, elektronik kelepçe takılacağı ve evlerinden dışarı çıkmamalarının sağlanacağı öğrenildi.

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