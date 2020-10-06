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6 stajyer avukata cinsel saldırıda bulunan tecavüzcü avukat hakim karşısında!

Yanında çalışan 6 stajyer avukata cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan avukat Muhittin Köylüoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

6 stajyer avukata cinsel saldırıda bulunan tecavüzcü avukat hakim karşısında!

6 stajyer avukata cinsel saldırıda bulunan tecavüzcü avukat hakim karşısında!

Yanında çalışan 6 stajyer avukata cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan avukat Muhittin Köylüoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

06 Ekim 2020 Salı 12:18

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin yayın yasağı konuldu. Köylüoğlu “zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “tehdit” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 141 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Stajyer avukat Öykü A.'nın sosyal medyadan duyurup yardım istemesiyle ortaya çıkan olayın ardından, diğer mağdurlar da savcılığa gidip, yaşadıklarını anlatmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 59 yaşındaki Muhittin Köylüoğlu'nun, yanında çalışan stajyer avukatlar Öykü A. dışında F.G. (25), B.M. (25), N.Y. (26), (24), S.B. (24) ve G.Ç.'ye (26) de cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü. Köylüoğlu'nun yargılanmasına Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Mahkemede sanığın kimlik tespitinin ardından mağdur stajyerlerin avukatları davaya müdahillik talebinde bulundu. Talepleri kabul eden mahkeme heyeti, davayla ilgili yayın yasağı kararı da verdi.

SAVCILIKTA SUSMA HAKKINI KULLANMIŞTI

İddianamede Köylüoğlu'nun, cinsel saldırıda bulunduğu stajyer avukatlara "Şikayet edersen avukatlık hayatını bitiririm" diye tehdit ettiği anlatılıyor. İfadesinde hakkındaki suçlamalara "kurgu ve kumpas" diyen Köylüoğlu'nın, mağdur Öykü A.'nın beyanlarına karşı ise susma hakkını kullandığı belirtiliyor. Şikayetçilerden N.Y. ile sevgili olduklarını, B.M. ile de kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini savunan Köylüoğlu, F.G., S.B. ve G.Ç.'nin iddialarının ise asılsız olduğunu ileri sürüyor. Ancak iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporları, elde edilen materyaller ve mesaj kayıtları ile tanık beyanlarının birbiriyle örtüştüğü belirtiliyor. Savcılık, avukat Köylüoğlu'nun "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 44 ile 141 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

ÖYKÜ'NÜN ÇIĞLIĞI

Avukat Muhittin Köylüoğlu'nın stajyerlere yönelik taciz ve tecavüzlerini sosyal medyadan duyuran Öykü A., "Herkese merhaba ben öykü. İstanbul barosu avukatlarından av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" sözleriyle yardım istemişti.

Babasının avukatı olduğu için Köylüoğlu'na güvenerek yanında çalıştığını anlatan Öykü A., şu ifadeleri kullanmıştı: "Lütfen yanımızda olun, benim gibi patronunun cinsel saldırılarına maruz bırakılan tüm kadınlar, bunu birlikte durduralım. daha fazla öykü olmasın. Kim bilir kaç kişiye daha saldırdı. eminim, o bürodan yolu geçen birçok kadın av M.K.'nın taciz ve saldırılarına maruz kaldı. Lütfen kendinizi ve beni yalnız bırakmayın. ben sizlerin de yaşadıklarını anlatacağı inancıyla bunları yazabiliyorum. Benim gibi bu cinsel saldırılara maruz bırakılan başka öykü'ler olduğunu biliyorum. Av. M.K. kendi oğlunu bıçakla öldürmeye çalışmış bir insan. 30 yıllık ceza avukatı, eşlerine şiddet uygulamış ve ölüm tehditlerinde bulunmuş ve bulunmaya devam eden bir adam. Can güvenliğimden endişe ediyorum. arkamda durabilecek sizlerden başka kimsem yok. lütfen sessiz kalmak istemiyorum. ölmek istemiyorum. lütfen sesimi herkese duyurun! artık daha fazla öykü olmasın."

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