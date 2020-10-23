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600 Bin liralık rüşvete suçüstü baskını!

İstanbul’da, madeni yağ firması sahibine, vergi cezası bulunduğunu belirterek kendisinden 600 bin lira isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir yapılan suçüstü operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

600 Bin liralık rüşvete suçüstü baskını!

600 Bin liralık rüşvete suçüstü baskını!

İstanbul’da, madeni yağ firması sahibine, vergi cezası bulunduğunu belirterek kendisinden 600 bin lira isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir yapılan suçüstü operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ekim 2020 Cuma 15:21
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İstanbul Tuzla'da, vergi müfettişi G.G. ve mali müşavir A.B., mali kayıtlarını incelediklerini söyledikleri bir firmadan 600 bin lira rüşvet talep etti. Söz konusu firmanın sahibi M.G.'nin durumu polise bildirmesiyle harekete geçen ekipler, seri numaraları alınmış para kullanarak bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen baskınla suçüstü yakalanan şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da vergi müfettişi olarak görev yapan G.G., 10 Eylül günü madeni yağ üretici M.G.'yi arayarak firmasının denetime tabi tutulduğu söyledi. İddiaya göre G.G., firmanın 2016-2018 yıllarına ait mali kayıtlarını inceleyerek, cezasının bulunduğunu iddia etti. İddiaya göre 10 milyon lira vergi borcunu 600 bin lira ile kapatacaktı.

A.B. ve G.G., firma sahibi olan M.G.'ye, kendilerine 600 bin lira ödemesi taktirde bu cezayı görmezden geleceklerini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından polis ekipleriyle iletişime geçen M.G., 19 Ekim günü, ekiplerin kendisine verdiği seri numarası alınmış paralarla beraber A.B. isimli mali müşavirin Beylikdüzü'nde bulunan ofisine gitti. Mali müşavir A.B.'nin parayı teslim almasının hemen ardından, söz konusu adrese baskın yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakaladı. G.G. ise görev yaptığı Vergi Denetim Kurumu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 23.10.2020 16:50
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