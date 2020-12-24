7 liraya kendini öldürüyordu!

Gözlerinde kalıcı hasar meydana gelen mağdur kendisine sahte alkol satan kişiden şikâyetçi oldu.

Erol M. geçtiğimiz günlerde işe gidiyordu. Genç adam toplu taşıma duraklarına doğru yürüdüğü sırada bir aracın bagajının açık şekilde olup bir şeyler satıldığını gördü. Merakla araca yönelen Erol M. yarım litrelik su şişeleri içerisinde ev yapımı alkol satıldığını öğrendi.

GÖZLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Şişesi 7 lira olan alkolden satın alan 37 yaşındaki Erol M., akşam eve döndüğünde aldığı alkolü içmeye başladı. Şişeyi bitirdikten sonra bilincini kaybeden Erol M. ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Genç adam tedavi olurken diğer taraftan da sahte alkol satan kişiden şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede ev yapımı sahte alkolün ağır miktarda etil alkol içerdiği tespit edildi. İçtiği kaçak alkol sonrası iki gözünde hasar meydana gelen genç adamın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.