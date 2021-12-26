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7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, feci şekilde can verdi

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen 11 yaşındaki İrem Su ile 10 yaşındaki Zehra Gül hayatını kaybetti.

7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, feci şekilde can verdi

7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, feci şekilde can verdi

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen 11 yaşındaki İrem Su ile 10 yaşındaki Zehra Gül hayatını kaybetti.

26 Aralık 2021 Pazar 18:34
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Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada saat 16.00 sıralarındameydana gelen olayda, kuzen oldukları belirtilen İrem Su P. ile Zehra Gül P, 7'nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

2 KUZEN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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