98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar!

Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye getirildi. 98 erkeği 'jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir'e getirildi.
Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, adliyeye sevk edildi.
Diğer 26 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden farklı vaatlerle kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 98 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 49 şüpheliyi Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.