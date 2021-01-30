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Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 10:02
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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