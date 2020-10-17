Adana'da facia 4 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Abdulgani Öner yönetimindeki 33 CAL 47 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Yunus Emre Ağca yönetimindeki 54 BZ 339 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, Dilşah ve Şükriye Öner ile Makbule ve Şehmus Güner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesine, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.