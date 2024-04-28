Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: Kahramanmaraşlı başkomiser şehit oldu!

Saat 20:15 sıralarında yaşanan olayda, Polis Memuru (S.U.Ş) kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri (K.Ü) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri (G.Ö)’yü ağır yaraladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Olayın faili Polis Memuru (S.U.Ş), görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri (K.Ü) ve Ekipler Amiri (G.Ö) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

“ Kahramanmaraş Valiliği acı haberi paylaştı”

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde gerçekleşen olayda, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Başkomiser Kamuran Üçgül şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.