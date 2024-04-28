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Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: Kahramanmaraşlı başkomiser şehit oldu!

Adıyaman Valiliği, bu akşam Altınşehir Polis Merkezi'nde meydana gelen çatışma sonucunda 2 polisin şehit olduğunu açıkladı.

Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: Kahramanmaraşlı başkomiser şehit oldu!

Adıyaman'da polis meslektaşlarına ateş açtı: Kahramanmaraşlı başkomiser şehit oldu!

Adıyaman Valiliği, bu akşam Altınşehir Polis Merkezi'nde meydana gelen çatışma sonucunda 2 polisin şehit olduğunu açıkladı.

28 Nisan 2024 Pazar 09:10

Saat 20:15 sıralarında yaşanan olayda, Polis Memuru (S.U.Ş) kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri (K.Ü) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri (G.Ö)’yü ağır yaraladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Olayın faili Polis Memuru (S.U.Ş), görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri (K.Ü) ve Ekipler Amiri (G.Ö) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

“ Kahramanmaraş Valiliği acı haberi paylaştı”

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde gerçekleşen olayda, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Başkomiser Kamuran Üçgül şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

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