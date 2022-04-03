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Afşin’de üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir kişi, üzerine benzin döküp kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Afşin’de üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

Afşin’de üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir kişi, üzerine benzin döküp kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

03 Nisan 2022 Pazar 10:47
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Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Postane Caddesi üzerinde 40 yaşındaki H.C, bilinmeyen nedenle girdiği ruhi bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Kendini yakmasıyla birlikte cadde üzerinde koşmaya başlayan H.C’yi gören vatandaşlar, duruma müdahale etti. Alevlerin söndürülmesiyle hastaneye kaldırılan H.C’nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan H.C’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kamerasınca an ve an görüntülendi.

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