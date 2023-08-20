Ağır hasarlı bina operatörün üzerine çöktü!

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’te, Üniversite Bulvarı’ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.

Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

Kepçe operatöründen acı haber

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.