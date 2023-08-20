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Ağır hasarlı bina operatörün üzerine çöktü!

Gaziantep'te ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı esnasında, operatör enkazın altında kaldı.

Ağır hasarlı bina operatörün üzerine çöktü!

Ağır hasarlı bina operatörün üzerine çöktü!

Gaziantep'te ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı esnasında, operatör enkazın altında kaldı.

20 Ağustos 2023 Pazar 18:47

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’te, Üniversite Bulvarı’ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.

Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

Kepçe operatöründen acı haber

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

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