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Akılalmaz olay! Gelini değiştirip...

Mersin'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yılın ocak ayında 2 aileyi dolandıran kişiler olduğu ve bu kez gelin adayını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Gelini değiştirip...

Akılalmaz olay! Gelini değiştirip...

Mersin'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yılın ocak ayında 2 aileyi dolandıran kişiler olduğu ve bu kez gelin adayını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:11
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Mersin'de evlilik vaadiyle bir vatandaştan 20 bin lira para ile altın yüzük aldıktan sonra kayıplara karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Bu yılın ocak ayında da benzer yöntemle 2 aileyi dolandıran şüphelilerin, bu kez gelin adayını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan müşteki G.T., Kayseri'de ikamet eden bir arkadaşının vasıtasıyla tanışmış olduğu şahısların aracılığıyla evlilik vaadiyle Mersin'e geldiğini, adresini bilmediği bir eve giderek yine bu şahısların aracılığıyla isminin 'Aycan' olduğunu söyleyen kadınla evlenmek üzere anlaştıklarını, aracılık eden şahıslara havale ile 17 bin lira, nakit olarak da 3 bin lira para verdiğini, ayrıca evleneceği kadına 5 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve 800 lira değerinde bir cep telefonu aldığını, daha sonra ise şahıslara ulaşamadığını ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin R.S., İ.K., K.S., A.N. ve E.K. olduğunu belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BU KEZ GELİN ADAYINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Öte yandan, yapılan detaylı incelemelerde şahısların bu yılın ocak ayında yine Mersin'de meydana gelen ve 2 ailenin kavga etmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayının da şüphelileri olduğu tespit edildi. O olayda da verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, 'Tosun Paşa' filmindeki gibi "bu benim gelinim olacak" diye kavga edince gerçek gün yüzüne çıkmıştı. Götürüldükleri polis merkezinde 60 bin lira dolandırıldıklarını anlayan aileler, şahıslardan şikayetçi olmuştu. Şüphelilerin son olayda ise gelin adayını değiştirerek aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 20.12.2021 18:50
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Akılalmaz Olay! Gelini Değiştirip...
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